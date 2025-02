Novo Hospital Regional de Guajará-Mirim será um marco na saúde de Rondônia

O governo de Rondônia está prestes a entregar à população de Guajará-Mirim um dos mais modernos centros de saúde da região: o novo Hospital Regional de Guajará-Mirim. Com uma estrutura ampla, totalmente equipada e climatizada, a unidade vai beneficiar milhares de cidadãos, incluindo as comunidades indígenas e ribeirinhas.

A nova unidade será entregue em pleno funcionamento, com todos os profissionais contratados e prontos para atender à população. Ao todo, serão aproximadamente 225 profissionais, incluindo 18 médicos especialistas nas áreas de cirurgia-geral; ortopedia; emergência; pediatria; anestesiologia e ginecologia. O Hospital Regional chega para revolucionar o atendimento em saúde na região, reduzir a necessidade de deslocamento para outros municípios e garantir maior qualidade nos serviços prestados.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o hospital será um centro de referência, com equipamentos modernos e profissionais altamente capacitados, fortalecendo, ainda mais, a saúde pública no estado e consolidando um legado de desenvolvimento e cuidado com a população rondoniense. “Vamos entregar uma estrutura que fará a diferença na vida das pessoas”, ressaltou.

O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, destacou a relevância da nova unidade hospitalar. “O hospital representa um avanço significativo na descentralização dos serviços de saúde em Rondônia. Com a estrutura moderna e uma equipe eficiente, garantiremos mais agilidade no atendimento e reduziremos a necessidade de transferências para outras cidades.”

O hospital vai contar com um ambiente totalmente climatizado e equipado com tecnologia de ponta

Entre os destaques da unidade, estão: