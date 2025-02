Presidente Alex Redano cobra reforço de viaturas para Mirante da Serra

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), cobrou do Governo do Estado reforço imediato no policiamento ostensivo em Mirante da Serra. O presidente destacou a necessidade urgente da disponibilização de viaturas para a Polícia Militar, diante do aumento preocupante das ações criminosas que vêm ameaçando a segurança e o patrimônio da população local.

“Estamos acompanhando com grande preocupação os relatos de violência em Mirante da Serra. A segurança pública é um direito fundamental, e precisamos atuar preventivamente para proteger a população”, afirmou Redano.

A solicitação reforça a urgência em garantir condições adequadas para que a Polícia Militar intensifique suas ações na região. “Nosso objetivo é proporcionar tranquilidade para os moradores, garantindo que as forças de segurança tenham estrutura para combater a criminalidade”, completou o parlamentar.

A população também manifestou apreensão com o cenário atual. “A criminalidade aqui está fora de controle. Precisamos de mais viaturas e policiamento constante”, declarou um comerciante da cidade.

A expectativa é que o governo estadual análise com celeridade a solicitação de Redano e destine os recursos necessários para fortalecer a segurança pública no município.