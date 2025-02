Presidente Alex Redano prestigia lançamento de reforma da sede do Incra em Ariquemes

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Alex Redano (Republicanos), prestigiou na tarde da última sexta-feira (07/02), a ordem de serviço para a reforma geral da sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) em Ariquemes. O evento contou com a presença do superintendente do Incra no Estado Luiz Flávio Carvalho Ribeiro, servidores do órgão entre outras autoridades e lideranças locais.



A reforma da sede do INCRA em Ariquemes representa um avanço significativo para a região, que possui uma forte presença da agricultura familiar e dos assentamentos rurais. A estrutura proporcionará melhores condições de atendimento aos produtores e assentados, garantindo mais agilidade nos processos de regularização fundiária e acesso a programas governamentais.



Durante o evento, Alex Redano destacou a importância da iniciativa para fortalecer o setor agropecuário e dar suporte aos agricultores. “A sede antiga está aqui desde a instalação do município de Ariquemes e a reforma dessa sede vai facilitar o acesso dos produtores rurais a serviços essenciais, promovendo mais desenvolvimento para Ariquemes e região”, afirmou o parlamentar.



O presidente da Assembleia Legislativa falou ainda dos 50 anos de instalação do INCRA em Rondônia e o quanto isso representa para o progresso do Estado. “Nosso Estado foi colonizado por pessoas que buscavam ter suas propriedades e essa busca contou com o apoio primordial do INCRA, na distribuição de terras para quem chegava ao novo Estado”. Frisou o presidente.



O superintendente do INCRA em Rondônia Luís Flávio Carvalho Ribeiro ressaltou que a restruturação visa descentralizar os serviços do instituto e oferecer mais eficiência no atendimento às demandas do setor agrário. A expectativa é que a obra seja concluída dentro do prazo estipulado, proporcionando mais comodidade e eficiência para os produtores rurais da região.