Presidente Alex Redano comemora encerramento de cursos em Guajará-Mirim

Com o objetivo de promover a geração de emprego e renda no município de Guajará-mirim, foi realizado o curso de corte e costura, proveniente de uma emenda parlamentar do presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Alex Redano (Republicanos), e promovido pela Associação de Apoio e Promoção ao Esporte de Guajará-mirim (ASAPE). O projeto capacitou 200 pessoas, sendo divididos em dois módulos, fortalecendo suas habilidades e contribuindo para a geração de renda no município.

O curso é um pedido do vereador Raimundo Barroso, como objetivo de qualificar a população para novas oportunidades no mercado de trabalho, foi realizado a entrega dos kits de moldes de costura, o presidente Alex Redano destacou a importância do projeto. “Investir em capacitação é preparar as famílias para um futuro mais digno e com mais oportunidades. Nosso compromisso é apoiar ações que gerem empregos e rendas, fortalecendo a economia local e garantindo mais qualidade de vida para os cidadãos.” Destacou o presidente.

O vereador Raimundo Barroso, parceiro na realização do curso, também reforçou seu entusiasmo com a iniciativa. “Pelo menos 200 famílias estão sendo beneficiadas com conhecimento e oportunidade é motivo de alegria. Vamos continuar trabalhando para trazer cada vez mais projetos como este, que transformam vidas e ajudam a desenvolver nossa cidade, agradecemos o apoio do presidente Alex Redano nessa emenda de suma importância.” Agradeceu o vereador.

A capacitação incluiu oficinas práticas e teóricas, voltadas para diferentes áreas profissionais, alinhadas às necessidades do mercado local. Os participantes já estão aptos a ingressar no mercado formal ou empreender com mais segurança e eficiência. O projeto reflete a busca por soluções concretas para o desenvolvimento econômico de Guajará-Mirim e reforça a parceria entre representantes públicos e a comunidade.