Prefeitura de Jaru realiza o transporte de mais de 5 mil mudas de café clonal para produtores rurais da Linha Nova

Na última semana, a Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente (Semeagro), realizou o transporte de 5.500 mudas de café clonal destinadas a produtores rurais da Linha Nova. A iniciativa integra o programa de assistência rural Campo Produtivo, desenvolvido pelo executivo municipal e que tem como objetivo apoiar e fomentar a agricultura local.

Nesta etapa, a ação beneficiou os agricultores Wemerson Tavares de Mello e Clayton dos Santos Correia, que já são assistidos com outros serviços ofertados pela prefeitura, como o gradeamento de solo e colheita de grãos.

O secretário da Semeagro, Cleverson Barbosa, destacou que, com o apoio da prefeitura, os produtores têm contribuído para a expansão da produção rural. “Iniciamos o atendimento com o gradeamento de solo e suporte técnico para a produção de silagem. Com o passar do tempo, os produtores se reestruturaram, reativaram a associação ASPRULNOVA e conseguiram maquinários importantes para a lida, como tratores, grade aradora e de arrasto, carretinha, ensiladeira, plantadeira e vagão forrageiro, por meio de chamamento público e também por aquisição própria, equipamentos estes que fortalecem a produtividade”, ressaltou.

O secretário executivo da Semeagro, David Côrtes Leonel, reforçou que o trabalho desenvolvido contribui principalmente para que os produtores tenham autonomia e sucesso. “Com investimentos no setor no setor agrícola, fortalecemos o agronegócio e impulsionamos a economia de Jaru”, ressaltou.