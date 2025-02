População de Campo Novo de Rondônia passa contar com nova gestão no sistema de distribuição de água

Com o objetivo de garantir acesso à água tratada e de qualidade para toda a população, a Companhia de Água e Esgotos do Estado de Rondônia (Caerd) avança na expansão dos serviços pelo estado. O município de Campo Novo de Rondônia passa a integrar a rede de gestão da Companhia, que deu início junto ao Executivo Municipal, no dia 28 de janeiro, às tratativas para a transição do sistema de distribuição de água na cidade. O encontro contou com a participação dos diretores e coordenadores da Caerd, além de integrantes da Comissão Municipal de Transição.

A Estação de Tratamento de Água (ETA), sob a gestão do município por anos, possui capacidade para produzir 86.400 mil litros de água por hora. A água é captada do Rio Braço Esquerdo e após passar pelos processos de tratamento, é distribuída às residências, que, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), somam 8.844 mil habitantes.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a integração de Campo Novo ao sistema da Caerd é um marco na expansão da infraestrutura hídrica no estado, com o intuito de fortalecer o abastecimento e levar água potável à população.

FORNECIMENTO SEGURO

O coordenador de Estratégia e Operações da Caerd, Vagner Zacarini, destacou os desafios técnicos dessa transição. “Nosso foco inicial será a realização de testes operacionais na ETA para garantir que todos os processos de tratamento estejam alinhados aos padrões exigidos. A partir desses dados, iremos otimizar os protocolos e assegurar um fornecimento seguro.”

Além dos ajustes técnicos, a Caerd também vai trabalhar na estruturação de um ponto de atendimento ao público em Campo Novo. Segundo a diretora administrativa e comercial da Companhia, Elisandra Loras, a instituição está identificando um local estratégico para a instalação de uma unidade de atendimento. “Esse espaço será essencial para que a população possa tirar dúvidas, realizar cadastros e acessar serviços com mais facilidade”, explicou.

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE

A cabeleireira Maria Ivanete de Souza, afirmou que, “a entrada da Companhia em Campo Novo foi uma solicitação da população, devido à experiência que a empresa possui.” Para o mecânico Carlos Nascimento, o que a população anseia é ter um serviço confiável e de qualidade. “Ficamos felizes em saber que a Caerd vai assumir o sistema de abastecimento de água do município. Sabemos que haverá custos, mas teremos a garantia de água tratada em nossas casas. Isso traz tranquilidade para todos nós”, enfatizou.

Diretoria Executiva da Caerd e equipe da Prefeitura de Campo Novo durante reunião de transição

INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

Segundo a titular da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), Adriana Silva de Siqueira, o contrato de concessão entre a prefeitura e a Caerd visa implementar soluções inovadoras e sustentáveis para resolver uma demanda histórica na cidade. “O ponto focal do acordo é a captação, adução e tratamento da água bruta, além da distribuição de água potável para todas as famílias de Campo Novo”, destacou.

O prefeito de Campo Novo de Rondônia, Alexandre Dias, evidenciou a relevância dessa nova fase. “Estamos ansiosos e confiantes de que a Companhia trará um serviço eficiente e seguro para a população. A empresa possui vasta experiência na gestão de sistemas de abastecimento, o que garantirá água de qualidade e segurança hídrica aos moradores de nossa cidade.”

SAÚDE E BEM-ESTAR

O presidente da Caerd, Cleverson Brancalhão, detalhou as primeiras ações da Companhia para garantir uma transição eficiente no município. “Nossa equipe técnica, formada por engenheiros e especialistas em química, realizará uma análise minuciosa da água captada, bem como da unidade de abastecimento, assegurando que a água distribuída atenda aos mais rigorosos padrões de qualidade. Nosso compromisso é garantir um fornecimento contínuo, seguro e de excelência, refletindo diretamente na saúde e no bem-estar da população de Campo Novo”, frisou.

De acordo com o presidente da Caerd, os funcionários cedidos pela prefeitura para atuarem na ETA passarão por um processo de capacitação conduzido pela equipe da Companhia de Água. O treinamento abrangerá normas técnicas, exigências legais e todas as etapas do tratamento da água, garantindo que o serviço opere dentro dos mais altos padrões de segurança e qualidade.