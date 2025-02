Obras de pavimentação na RO-370 em Corumbiara, são iniciadas pelo governo de Rondônia

O governo de Rondônia deu início, na terça-feira (4), às obras de pavimentação na RO-370, em Corumbiara. A intervenção está sendo realizada no trecho da Rodovia-370, que se encontra dentro do perímetro urbano. A obra visa impulsionar o comércio local e beneficiar diretamente a população, fortalecendo o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida na região, além de garantir mais segurança no transporte de pessoas e mercadorias.

A obra está sendo executada pela 6ª Usina de Asfalto de Vilhena, do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), que está utilizando Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), um asfalto de alta eficiência, que assegura maior durabilidade e resistência ao pavimento, beneficiando diretamente a população e os negócios do município.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos em infraestrutura são fundamentais. “Melhorar as rodovias e estradas é essencial para garantir a segurança do comércio local e do tráfego. Nesse sentido, o governo segue trabalhando para modernizar a trafegabilidade das vias de todo o estado”, enfatizou.

O gerente da 6ª Usina de Asfalto de Vilhena, Eudes Ferreira da Costa Júnior, ressaltou a relevância das parcerias para o sucesso da obra. “As parcerias são fundamentais para um trabalho mais amplo e eficaz. Dessa forma, trabalhamos no sentido de proporcionar qualidade das rodovias e bem-estar à população.”