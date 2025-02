Entrega de kits para extração de látex a seringueiros é realizada pelo governo de Rondônia, em Machadinho d’Oeste

Com o objetivo de fortalecer a renda das famílias de seringueiros que vivem em reservas extrativistas, o governo de Rondônia realizou, na sexta-feira (7), a entrega de 100 kits de utensílios para a extração de látex. O evento aconteceu no Auditório da Associação dos Seringueiros de Machadinho d’Oeste, e contou com a presença de representantes da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), através da Coordenadoria de Unidades de Conservação (CUC), além de associações locais e parceiros privados. Os kits, adquiridos com apoio do Projeto Paisagens Sustentáveis (ASL Brasil), são compostos por canecas, baldes, bandejas, facas de riscar seringa e bicas, materiais essenciais para atividade.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância da iniciativa para o desenvolvimento sustentável da região. “Estamos trabalhando para fortalecer a economia das comunidades extrativistas, a fim de garantir renda para os seringueiros e também promover a preservação ambiental. A extração do látex de forma sustentável é uma atividade tradicional e fundamental para a manutenção das florestas.”

O presidente da Associação dos Seringueiros de Machadinho (ASM), Ricardo Mendes Teixeira, disse que os kits são essenciais para desenvolver o trabalho. “Esses kits vão abastecer todas as pessoas que estão esperando pelos materiais e a tendência é multiplicar a produção, que hoje está em torno de 40 mil toneladas.”

O seringueiro Sebastião Galdino de Souza, de 77 anos, trabalha com extração de látex desde a infância e destacou a importância dos equipamentos ao trabalho na floresta. “Antes a gente usava garrafas pets para fazer a boca e realizar a coleta, agora vai facilitar muito o nosso trabalho”, afirmou.

EXTRATIVISMO SUSTENTÁVEL

Para o coordenador da CUC, Daniel Santos de Souza, a entrega dos kits fortalece o extrativismo sustentável. “Ao fornecer ferramentas essenciais, vê-se a valorização do conhecimento passado de geração em geração, ação que impacta a economia e reduz a pressão sobre o meio ambiente. A CUC promove ações que aliem conservação e desenvolvimento. Essa parceria demonstra que é possível conciliar proteção ambiental com o fortalecimento das cadeias produtivas locais”, salientou.

De acordo com o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, a entrega dos materiais reforça o engajamento do estado com o setor extrativista. “A entrega desses kits representa um incentivo à retomada da produção de borracha nativa. Estamos unindo esforços para oferecer melhores condições de trabalho e mais oportunidades aos seringueiros, garantindo que essa atividade continue sendo uma fonte de sustento para muitas famílias”, ressaltou.

GESTÃO INTEGRADA

Por meio da Secretaria Nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) coordena o Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL Brasil), executado pela Conservação Internacional (CI-Brasil), pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) e Fundação Getúlio Vargas (FGV Europe), em parceria com instituições de meio ambiente nacionais e estaduais. Paisagens Sustentáveis da Amazônia se insere no Programa Regional ASL, financiado pelo Fundo para o Meio Ambiente Mundial (GEF), e implementado pelo Banco Mundial (BM), que inclui projetos no Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname. Juntos, visam melhorar a gestão integrada da paisagem na Amazônia.