Cujubim recebe R$ 250 mil em material didático por meio de emenda parlamentar do presidente Alex Redano

O município de Cujubim celebrou um importante avanço na educação com a entrega de material didático do programa "Nas Ondas da Leitura". O investimento, no valor de R$ 250 mil, foi viabilizado por meio de uma emenda parlamentar do deputado estadual Alex Redano (Republicanos), via Secretaria de Estado da Educação (Seduc), atendendo a um pedido do ex-vereador Gilvan Barata.



O chefe de gabinete Rogério Gago representou o deputado na cerimônia de entrega e transmitiu sua mensagem à comunidade. O evento contou com a presença do prefeito João Baker, vereadores, professores e membros da população, destacando a relevância desse investimento para o ensino municipal.



Durante a solenidade, Rogério Gago enfatizou o impacto positivo que o material didático terá para os alunos da rede pública de Cujubim. Ele também ressaltou o compromisso do deputado Alex Redano com o desenvolvimento do município, lembrando das diversas emendas destinadas nos últimos quatro anos, totalizando mais de R$ 1,8 milhão em investimentos. Entre as principais ações estão:



Mais investimentos: R$ 1,2 milhão para a recuperação de estradas vicinais; R$ 60 mil para a realização de um torneio de futebol society; R$ 300 mil para a melhoria da iluminação pública e agora R$ 250 mil para a aquisição de material didático.



O prefeito João Baker aproveitou a oportunidade para agradecer o deputado Alex Redano pelo apoio constante ao município: "Hoje é um dia muito especial para Cujubim. Esse material didático será fundamental para o aprendizado de nossas crianças e representa um grande avanço na qualidade da educação municipal. Quero expressar minha gratidão ao deputado Alex Redano pelo compromisso e pelos investimentos significativos que têm feito por nossa cidade. Seu apoio tem sido essencial para o desenvolvimento de Cujubim, e esperamos continuar contando com essa parceria em prol da nossa população." frisou o prefeito.



Os investimentos reforçam o comprometimento do deputado Alex Redano com o progresso de Cujubim, garantindo melhorias estruturais e educacionais essenciais para o crescimento do município. A entrega do material didático representa um passo significativo para o fortalecimento da educação local, beneficiando diretamente os alunos da rede pública.