Recursos assegurados por Cirone contemplam mais de 70 associações rurais

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) afirmou, nesta quarta-feira (05), durante entrevista à imprensa, que mais de 70 associações rurais rondonienses já foram contempladas com recursos assegurados por meio de suas emendas parlamentares. O apoio tem garantido principalmente a aquisição de máquinas, implementos e insumos. “Desde o início do meu primeiro mandato, optei por trabalhar bastante pelo setor produtivo, inclusive pela agricultura familiar, que é responsável por 80% de nossa produção”, disse o deputado.

De acordo com Cirone, o apoio do governador, coronel Marcos Rocha, tem sido decisivo na liberação dos recursos. “Nosso objetivo é fortalecer a agricultura familiar, facilitando a vida e aumentando a renda de quem vive na área rural”, afirmou. Segundo ele, o esforço conjunto tem apresentado excelentes resultados, a exemplo do café rondoniense, que já é considerado uma bebida fina, não só no Brasil, mas em muitos outros países.

Os representantes das associações estão satisfeitos com o apoio recebido. O agricultor Wanderlei Knaack, presidente da Associação Juventude, localizada no município de Cacoal, afirma que “a agricultura rondoniense tem o antes e o depois do deputado Cirone, porque ele simplesmente revolucionou a realidade das associações de produtores rurais”. Wanderlei explicou que, antes os agricultores encaminhavam o café para as empresas e permaneciam na mão do grande comprador, esperando o que iria render, enquanto hoje, com os equipamentos adquiridos com a ajuda do deputado, o produto já sai da propriedade rural beneficiado, pronto para ser exportado, “então o produtor sabe o quanto produziu, o que produziu e o quanto vai ganhar com sua produção”.

O agricultor Sérgio Ferreira, presidente da Aproaf, em Presidente Médici, explicou que os recursos assegurados por Cirone garantiram a aquisição de um trator, que atende não só os associados, mas também outros agricultores do município. “Agora podemos fazer nossos plantios na hora certa, melhorar a qualidade de nossas lavouras, aumentar nossa produção e nossos ganhos”, disse.