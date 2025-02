Jean Mendonça entrega ordem bancária para compra de ambulância em Campo Novo de Rondônia

Atendendo ao pedido do vereador Sidão da C Seis e da secretária de Saúde de Campo Novo de Rondônia, Edimara da Silva, o deputado Jean Mendonça liberou R$ 340 mil que serão destinados à compra de uma nova ambulância. O montante já foi depositado na conta da prefeitura, e a ambulância vai atender os moradores do distrito de Vila União, distante cerca de 30 quilômetros da sede do município.

A secretária Edimara Silva enfatizou a relevância desse apoio, destacando que a nova ambulância é essencial para atender a comunidade, especialmente devido à distância do distrito em relação à sede do município. “Esse é um compromisso do prefeito Alexandre que estamos colocando em ação com a parceria do vereador Sidão e o apoio do deputado Jean Mendonça, que demonstra seu compromisso com a população do nosso município”, reconheceu.

O vereador Sidão expressou sua gratidão ao deputado Jean Mendonça pela colaboração no início de seu mandato. “A liberação dessa ambulância é resultado da primeira conversa que tive com o deputado. Ele de pronto assumiu esse compromisso e hoje, estamos aqui, recebendo a ordem bancária desses recursos que já estão na conta da prefeitura. A secretária Edimara vai dar celeridade para a compra dessa ambulância”, declarou.

De acordo com o deputado Jean Mendonça, a liberação do recurso é parte de seu compromisso com o vereador Sidão em prol do bem-estar da população de Campo Novo de Rondônia, em especial ao distrito de Vila União. “Nosso gabinete está à disposição do vereador para apoiar e fortalecer seu mandato. Juntos, vamos trabalhar pelo desenvolvimento do município e pela melhoria da qualidade de vida das pessoas,” assegurou Mendonça.