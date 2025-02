Enquete do DataSenado mostra apoio a políticas de assistência estudantil

A pesquisa mostrou que 82% dos entrevistados defendem o uso do Fundo Social em políticas de assistência estudantil - Foto: Sedu-Al

Enquete do DataSenado aponta que 91% dos entrevistados concordam com a avaliação de que "as políticas de assistência estudantil são essenciais para garantir a permanência de estudantes vulneráveis nas escolas profissionalizantes e nas universidades públicas".

A enquete, divulgada no final de janeiro, foi realizada de forma on-line em outubro do ano passado ( veja todos os seus resultados ).

Fundo Social

Essa pesquisa também mostrou que 82% dos entrevistados concordam com a afirmação de que "o financiamento das políticas de assistência estudantil com recursos do Fundo Social, para garantir o acesso e a permanência dos estudantes vulneráveis, é uma solução eficaz".

No entanto, o nível de conhecimento dos entrevistados sobre o Fundo Social não é alto: apenas 10% dos entrevistados dizem conhecer "muito" sobre o instrumento, enquanto 53% afirmam conhecer "pouco" e 37% dizem que não conhecem "nada" sobre o tema.

O Fundo Social é uma reserva financeira criada em 2020, por meio da Lei 12.351 , com o objetivo de gerir recursos provenientes da exploração de petróleo, especialmente das camadas do pré-sal.

A enquete também apurou que 69% dos entrevistados concorda com a avaliação de que "cabem às universidades federais a responsabilidade de implementar e gerenciar as políticas de assistência estudantil que recebam recursos do Fundo Social".

Além disso, para 83% dos entrevistados, programas sociais como o da assistência estudantil deveriam ser incluídos entre as prioridades do Fundo Social.

Essa pesquisa contou com 87 participantes, sendo a maioria composta por pessoas que se declararam do sexo masculino (62%), da cor branca (57%), abaixo dos 39 anos (62%) e com ensino médio completo ou mais (79%).