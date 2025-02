Semosp intensifica serviços de limpeza nas escolas municipais

As equipes de limpeza da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Semosp) de Ji-Paraná estão intensificando os serviços nas escolas para o retorno às aulas da rede municipal de ensino. A previsão é que as áreas externas e os pátios dos prédios das unidades estejam organizados até segunda-feira (10).

De acordo com a Semosp, das 27 escolas da área urbana, metade recebeu os trabalhos das equipes de limpeza. O titular da pasta, Cleber Littig Bruscke, afirmou que mesmo no período de chuvas, as equipes seguem o cronograma de serviços.

Ele acrescentou que paralelo à limpeza, os entulhos também estão sendo retirados por veículos da secretaria. Na quarta-feira (5), os trabalhos se concentraram na EMEIEF Adão Valdir Lamota, CMEI Pedro Gonçalves, CMEI Olivia Heiderich de Brito, CMEI Primavera e CMEIEF Ruth Rocha.

Na segunda-feira (3), os CMEIEFs Menino Jesus, Zilda Arms e Ruth Rocha receberam, CMEIs Ariel Vieira Hilgert, Marcelino Calegário, os EMEIFs Professora Dinalmir F. B. de Lisboa e Professor Almir Zandonadi e o CMEI Edimilson da Silva Reis, tiveram os serviços concluídos.