Liberação de recursos para nova rodoviária entusiasma empresários de Cacoal

O anúncio sobre a liberação de cerca de R$ 7 milhões, para a construção da nova rodoviária de Cacoal, foi recebido com entusiasmo por empresários e moradores da região. Os recursos foram assegurados pelo deputado Cirone Deiró (União Brasil), com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha. A obra deve ter início assim que a Prefeitura fizer a licitação para a contratação da empresa responsável.

Segundo a empresária Jane Marques, proprietária de empresas atacadistas no município há cerca de 20 anos, a construção da nova rodoviária é um desejo antigo de quem trabalha ou mora na região. “Amamos Cacoal, somos pioneiros aqui e fazemos parte do centro atacadista que está localizado em frente a rodoviária”, disse ela, acrescentando que, “a existência de um terminal bonito e bem estruturado, é importante não só para o município, mas para toda a região, tanto para acolher quem passa por aqui, como para trazer beleza para a nossa cidade”.

A empresária agradeceu o empenho de Crione Deiró, na viabilização dos recursos. “O deputado sempre foi solícito com nossos pedidos e agora sabemos que o dinheiro já está na conta da Prefeitura e que em breve haverá uma licitação para que a obra se torne realidade e a rodoviária passe a ser um belo cartão postal de nossa cidade”, disse.

Em recentes entrevistas à emissoras de rádio e TV locais, Cirone explicou que, em 2020, ele assegurou R$ 2 milhões para a construção da rodoviária. Posteriormente, já na administração do prefeito Adailton Fúria, teria sido constatado falhas no projeto, que teve que ser reestruturado, ampliando também o volume de recursos necessários para a execução da obra. “Agora, com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha, conseguimos mais R$ 4 milhões e 270 mil, somando em torno de R$ 7 milhões, com a contrapartida da Prefeitura”, disse.