Deputado Jean Mendonça assegura R$ 2,5 milhões para pavimentação da Estrada do Calcário em Espigão do Oeste

O deputado Jean Mendonça confirmou a liberação de R$ 2,5 milhões para a pavimentação de um trecho da Estrada do Calcário, em Espigão do Oeste. O anúncio foi feito após uma reunião com o diretor do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), coronel Éder Fernandes, acompanhado pelo prefeito Professor Welinton e o vice-prefeito Darcio Kischener. Durante o encontro, foi entregue a ordem bancária referente à emenda parlamentar de autoria do deputado, destinada à execução da obra que liga a Estrada do Calcário à Comunidade Rei Davi.

Jean Mendonça destacou que a pavimentação é uma antiga reivindicação dos moradores da região, que sofrem com as más condições da estrada. “No período da seca, a poeira intensa afeta a saúde da população, e, durante as chuvas, a trafegabilidade fica comprometida”, explicou o deputado. Ele ressaltou a importância da obra para melhorar a qualidade de vida dos moradores e agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha pela agilidade na liberação dos recursos, bem como ao coronel Éder Fernandes pela sensibilidade em atender à demanda.

O parlamentar também enfatizou a necessidade de acompanhamento das etapas do projeto por parte da população e da Câmara de Vereadores de Espigão do Oeste. “Há anos, acompanho o sofrimento dessas famílias. Muitas promessas já foram feitas, mas agora estamos colocando o dinheiro em conta para que o prefeito realize a licitação e contrate a empresa responsável pela obra”, afirmou Mendonça.

Além disso, o deputado reconheceu o trabalho de parceiros como Adriano da Ambulância, Severino Schulz, professor Hermes e Genezio Mateus, que atuam em defesa do desenvolvimento da região. “Contamos com a parceria do prefeito Professor Welinton, do vice-prefeito Darcio Kischener e dos vereadores aliados em Espigão do Oeste”, concluiu Jean Mendonça, reforçando o compromisso com a execução da obra, o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida dos moradores.