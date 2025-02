Prefeitura de Jaru capacita mais de 400 profissionais da educação para o ano letivo de 2025; aulas começam na próxima segunda-feira, 10

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação – Semed, iniciou na última terça-feira, 04, e encerra hoje, 06, a primeira etapa de formação continuada voltada para gestores e professores da rede municipal de educação, para o ano letivo de 2025, que começa já na próxima segunda-feira, 10.

As capacitações integram o cronograma de treinamentos contínuos do sistema Aprende Brasil, do grupo Positivo e dos programas de Alfabetização PAIC/PROALFA.

Neste período, mais de 400 profissionais participam das oficinas, que abordam temas como leitura, compreensão leitora, gestão de aprendizagem, diagnóstico e planejamento, gestão de aprendizagem e fluxo de aulas para o ano de 2025 (específica para professores do 1º ano), entre outros assuntos.