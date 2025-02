Prefeitura de Vilhena inicia operação de recomposição asfáltica nas vias do município

A Prefeitura de Vilhena deu início, no semana passada, à operação de recomposição asfáltica da malha viária do município. A ação é uma parceria com o Governo do Estado de Rondônia, que, por meio do deputado estadual Ezequiel Neiva, destinou 500 toneladas de massa asfáltica do tipo Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

O material está sendo produzido pela 6ª Usina de Asfalto do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) e aplicado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp).

Conforme o cronograma da pasta, os trabalhos começaram nas proximidades do bairro Parque São Paulo, abrangendo a área da Unidade de Pronto Atendimento (UPA24h) e escolas da região. Além disso, as equipes já finalizaram as melhorias nas Avenidas 34 e Brigadeiro Eduardo Gomes, no Setor 6, e iniciaram os serviços na Avenida Liliana Gonzaga, no bairro Bela Vista. Já nesta terça-feira, 04, as obras seguem em frente ao Parque de Exposições. Após essa etapa, os serviços serão estendidos aos bairros Bodanese e Centro.

O secretário da Semosp, Laércio Torres, destacou a inovação no método de execução dos serviços. “Este ano, a operação tapa-buracos traz uma abordagem diferenciada. Não estamos apenas cobrindo os buracos, mas realizando uma recomposição completa da capa asfáltica. Onde for necessário, removeremos totalmente o asfalto antigo para aplicar uma nova camada de massa quente, garantindo mais durabilidade e qualidade ao pavimento", explicou.