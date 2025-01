Leila pede voto de aplauso para Fernanda Torres por ganhar Globo de Ouro

Cena de Fernanda Torres no filme "Ainda Estou Aqui", no qual interpreta Eunice Paiva - Foto: Divulgação

A atriz Fernanda Torres pode ser homenageada pelo Senado. Um voto de aplauso deve ser apreciado pelos senadores no início das atividades deste ano, como forma de celebrar a conquista do Globo de Ouro pela atriz — a premiação foi resultado da sua atuação no filme brasileiroAinda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles.

O requerimento para o voto de aplauso foi apresentado pela senadora Leila Barros (PDT-DF). No documento, Leila aponta lembra que a premiação — que aconteceu no último domingo (5) — para a categoria de melhor atriz de drama — é inédita para o Brasil. A parlamentar também destaca que o Globo de Ouro é um dos prêmios mais prestigiados da indústria cinematográfica e televisiva mundial.

“A atriz, com uma carreira brilhante que atravessa várias décadas, é um dos maiores ícones da dramaturgia brasileira. Sua atuação, sempre cheia de sensibilidade e dedicação, tem sido uma constante fonte de inspiração para novos talentos. Diante dessa relevante conquista, torna-se merecedora de uma justa homenagem, que não só reconhece sua contribuição à cultura brasileira, mas também celebra a profundidade e a riqueza de seu trabalho no teatro, no cinema e na televisão”, diz Leila em seu requerimento.

Nas redes sociais, diversos senadores parabenizaram a atriz . Para vencer o prêmio, Fernanda Torres precisou concorreu com outras atrizes prestigiadas, como Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet.