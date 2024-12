Adriana Capparelli lança EP "Pomar" com músicas infantis

A cantora, compositora, atriz e professora, Adriana Capparelli, lançou no dia 21 de dezembro o EP Pomar, disponível nas plataformas Spotify e YouTube, nos canais da artista. O projeto, realizado com recursos do Fundo Municipal de Cultura do PMIC - Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Secretaria de Cultura, reúne cinco músicas infantis e uma vinheta (interlúdio), todas compostas e/ou desenvolvidas em sala de aula com as crianças da Comunidade Educativa Pomar, onde a artista atua como professora de música e teatro.

Adriana Capparelli atuou no teatro musical em São Paulo - SP e tem uma trajetória marcada pela fusão entre a música e as artes cênicas. Após trabalhar durante muitos anos com diretores e companhias teatrais, decidiu graduar-se em Arte ao ingressar no curso de Música Popular na Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Já familiarizada com os princípios da Antroposofia, filosofia criada pelo pensador austríaco Rudolf Steiner, escolheu a Comunidade Educativa Pomar para uma pesquisa acadêmica.



A Pomar atua baseada na pedagogia Waldorf, desenvolvida por Steiner, e logo Adriana foi convidada para ser professora. Criada em 1919, a pedagogia Waldorf tem como objetivo promover o desenvolvimento integral da criança, abrangendo aspectos intelectuais, emocionais, físicos e espirituais, por meio de um ensino que respeita as fases do desenvolvimento humano.

O EP Pomar busca refletir a criação artística e pedagógica de Adriana na escola. As canções carregam a simplicidade e o encantamento do universo infantil. Para dar vida ao projeto ela contou com a parceria do músico arranjador Carlos Menezes Júnior e da produtora executiva Kátia Bizinotto.

Com uma carreira que une teatro e música, Adriana Capparelli ressalta a alegria de realizar este trabalho. “O EP Pomar é um presente para as crianças que criaram as canções comigo. Queremos que a nossa criação alcance muitos corações mundo afora”, finaliza a cantora.

Serviço



O quê: lançamento do EP Pomar, de Adriana Capparelli



Quando: 21 de dezembro de 2024



Onde: disponível em: Spotify e YouTube

Link aberto fotos imprensa: https://drive.google.com/drive/folders/1bE-G8ZOyrdf9o5_bP_ldjZRw9uDhJImp?usp=drive_link





Ficha técnica do projeto:

Adriana Capparelli - Direção artística, Musicista e Produção Fonográfica

Carlos Menezes Júnior - Músico e Produção Musical

Kátia Bizinotto - Produção Executiva e Assessoria Jurídica

Luiz Ricardo de Almeida – Fotos

Stúdio NAUH - Produção Gráfica

MF Comunicação - Assessoria de Imprensa

ENCON – Contabilidade

Balaio do Cerrado Produtora - Gestão e Divulgação

Escola Comunidade Educativa POMAR - Apoio Institucional / PMIC – Incentivo.