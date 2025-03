Região de Campinas se consolida como polo gastronômico

Responsável por 7,1% do Produto Interno Bruto do Estado de São Paulo e 14º destino turístico mais pesquisado no país em 2025, a Região Metropolitana de Campinas (RMC) é reconhecida por seus polos industrial, científico, pesquisa, acadêmico, hospitalar e o turismo de negócios. Outro segmento tem se destacado: o gastronômico, rico e diversificado, com atração de investimentos de marcas consolidadas e grupos regionais.

A RMC tem uma população estimada em 3,2 milhões de habitantes. Com mais de 37 mil restaurantes e bares, o setor responde por uma parte significativa da movimentação do PIB regional. O gasto com alimentação fora do lar e bebidas na RMC 2024 representou cerca de R$ 7,8 bilhões, segundo estimativa do IPC Maps, sem contar o volume gasto por turistas de passeios e negócios, que circulam mensalmente pelas cidades da região.

A gastronomia regional se consolidou na última década como principal polo gastronômico do interior paulista. O Estado de São Paulo tem o maior número de estabelecimentos focados em alimentação fora do lar, com 532,5 mil pontos ativos, o que representa cerca de 27% do mercado nacional. Campinas é a terceira cidade com maior número de estabelecimentos no Estado, atrás da Capital e de Guarulhos, na Grande São Paulo.

“Temos um setor dinâmico e bem evidente na região, que contribui não somente para a economia, mas principalmente no fomento do turismo regional,”, comenta André Mandetta, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Campinas.

A cidade conta, por lei, com quatro polos gastronômicos – os bairros do Cambuí, do Guanabara e os distritos de Barão Geraldo e de Sousas e Joaquim Egídio, mais conhecidos dos turistas de final de semana, por estarem localizados em Área de proteção Ambiental (APA), com fazendas históricas e espaços para atividades esportivas -, sem contar os centros de compras das cidades da região.

A região, segundo Mandetta, oferece restaurantes de variados estilos gastronômicos, bares, gastronomia de fazenda e até cozinhas internacionais.

O Bellini Ristorante, de comida mediterrânea, e o Kindai (japonês), são exemplos da consolidação do setor. Localizados dentro do Vitória Hotel Concept Campinas, recebem diariamente moradores da região e turistas de eventos corporativos.

“Na Rede Vitória Hotéis sempre demos prioridade para a gastronomia. A alta gastronomia sempre atrai e traz boas avaliações dos visitantes do Brasil e do exterior”, comenta Rodrigo Porto, diretor de Alimentos e Bebidas da Rede.

“Buscando atender um público cada vez mais exigente, tanto da região quanto de outros estados, a gastronomia regional evoluiu muito nos últimos anos”, diz Antonio Dias, Diretor Executivo do grupo Royal Palm Hotels & Resorts, que conta com um complexo com cinco estabelecimentos gastronômicos, como o bistrô francês La Palette, e a adega Cave do Douro, que abre exclusivamente no inverno, voltados para hóspedes e clientes da região,

O Banana Café Campinas também acompanha a evolução gastronômica da região. A casa conta com uma unidade na Capital paulista, mas os cardápios têm suas diferenças. “Para o cardápio de Campinas trouxemos adaptações para esse público que é muito exigente. Além disso, a cidade é um amplo polo de negócios e recebemos muitas pessoas de outras cidades.”, explica André Biazzo, um dos sócios da casa.

Há 30 anos no mercado, a Churrascaria Colonial Grill, de Campinas, é outro exemplo da evolução da gastronomia local. “Estamos sempre procurando nos adaptar às exigências cada vez maior do público, não só da região, mas de outros estados e países”, afirma Sérgio De Simone, fundador do restaurante.

O empresário Dino Ramos, sócio do Dom Brejas diz que o fortalecimento do setor gastronômico em Campinas e região é visível. “Estamos no mercado há 15 anos e cada ano vemos a chegada de grandes marcas de redes e empresas, trazendo novas experiências e para fortalecer a gastronomia regional”, diz.

Ele lembra, ainda, que no final do ano passado o lanche Boquinha de Anjo, criado em Campinas, virou patrimônio imaterial pela Câmara Municipal, com a data comemorada no dia 10 de maio. “Isso traz ainda mais visibilidade para o polo gastronômico regional que vem evoluindo a cada ano”, completa Ramos.