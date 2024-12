Zenaide celebra Dia Nacional das Apaes

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN) celebrou, em pronunciamento nesta quarta-feira (11), o Dia Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes), comemorado nesta quarta. A data marca o aniversário de fundação da primeira Apae do Brasil, há 70 anos, no Rio de Janeiro. A parlamentar destacou que o movimento é uma grande rede constituída por pais, amigos, pessoas com deficiência, profissionais e instituições parceiras, tanto públicas quanto privadas, unidas para a promoção e defesa dos direitos de cidadania da pessoa com deficiência.

Zenaide ressaltou que é papel do Parlamento, por meio de investimentos públicos no Orçamento e avanços legislativos, garantir que todas as pessoas com necessidades especiais tenham seus direitos reconhecidos e respeitados no dia a dia. Para a parlamentar, é necessário conscientizar a sociedade para reduzir preconceitos e capacitismo. A senadora afirmou ter como prioridade a defesa das pessoas com deficiência e suas famílias.

— Dar visibilidade a essa causa é fundamental. O cumprimento integral de pilares, como a Lei Brasileira de Inclusão [Lei 13.146, de 2015], que ajudei a aprovar, é essencial. Como senadora, já destinei R$ 1,2 milhão em emendas parlamentares para as Apaes do Rio Grande do Norte. Esses recursos foram totalmente pagos e ajudam a comprar veículos para locomoção, a cuidar das pessoas que precisam e a custear atividades necessárias.