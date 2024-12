Paim agradece autorização de empréstimos para Porto Alegre

O senador Paulo Paim (PT-RS) agradeceu, em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (11), a autorização, pelo Senado, de operações de tomada de empréstimos com garantia da União para ajudar na reconstrução de Porto Alegre, atingida pelas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em maio e junho deste ano. A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) encaminhou na terça-feira (10) cinco mensagens que autorizam US$ 450 milhões em operações de crédito para a capital gaúcha. Em seguida, as mensagens foram aprovadas em Plenário em regime de urgência.

—Os senhores, que aqui muito bem representam este Plenário, tomaram todas as providências para que, rapidamente, os projetos chegassem à comissão, chegassem à consultoria, fossem relatados, ontem pela manhã, e aprovados, ontem à tarde. Mostraram competência, agilidade e, com certeza, compromisso com o bem-estar social —destacou.

Duas proposições preveem recursos para o Programa de Revitalização da Área Central da capital gaúcha. A MSF 65/2024 , relatada pelo senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), dá aval a um empréstimo com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) no valor de 51,8 milhões de euros — o equivalente a US$ 54,4 milhões.

Já a MSF 66/2024 autoriza uma operação com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) no valor de 77,7 milhões de euros — o equivalente a R$ 490,2 milhões. O relator foi o senador Paim.

Ao final da fala, o senador estimou melhoras ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que está hospitalizado em São Paulo.