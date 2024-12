CAE dá aval a empréstimos para DF e Aparecida de Goiânia

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (10) quatro autorizações para operações de crédito que beneficiam a região Centro-Oeste. Juntos, os empréstimos somam US$ 352,7 milhões. As mensagens seguem para o Plenário em regime de urgência.

Distrito Federal

Três matérias se referem ao Distrito Federal. A MSF 67/2024 prevê uma operação de US$ 100 milhões, com garantia da União. O dinheiro virá do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e deve ser aplicado no Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb). A relatora foi a senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

Já a MSF 68/2024 trata se um empréstimo de US$ 72,7 milhões do BID para o Programa de Desenvolvimento Fazendário do Distrito Federal. A matéria também foi relatada pela senadora Damares Alves.

Outros US$ 60 milhões vão para o Programa de Infraestrutura e Readequação Urbana do Distrito Federal. A operação de crédito com o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata) está prevista na MSF 69/2024 , relatada pelo senador Izalci Lucas (PL-DF).

Goiás

A MSF 72/2024 autoriza um empréstimo de US$ 120 milhões do New Development Bank (NDB) para a cidade de Aparecida de Goiânia (GO). Os recursos vão para o programa de infraestrutura da cidade. O relator da matéria foi o presidente da CAE, senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO).