Plínio Valério critica cortes orçamentários que afetam o Amazonas

O senador Plínio Valério (PSDB-AM), em pronunciamento nesta segunda-feira (9), criticou o governo federal por realizar cortes orçamentários que afetam seu estado, o Amazonas. Ele destacou o impacto negativo dessas medidas para a região e também enfatizou a importância estratégica da Zona Franca de Manaus.

— Considero essas medidas injustas, cortando verbas para o estado do Amazonas, cortando verbas para aeroportos e portos. É importante falar de novo sobre a importância da Zona Franca de Manaus. No momento em que o governo corta investimentos para os aeroportos de Coari, Parintins, Jutaí e para portos em Manaus, no momento em que os cadeados ambientais nos impedem de usufruir das nossas riquezas naturais, no momento em que uma empresa chinesa compra a mina de Pitinga, é importante falar sobre Zona Franca de Manaus, porque a reforma tributária está vindo aí — afirmou.

Plínio Valério também alertou para a necessidade de legislações que garantam a proteção do Polo Industrial de Manaus. Ele ressaltou a importância de se evitar uma perda ainda maior na competitividade do setor.

Além disso, o senador manifestou insatisfação com a forma como os recursos da União são distribuídos para o estado do Amazonas.

— Os direitos da Zona Franca de Manaus estão assegurados, mas a cada reforma a Zona Franca perde competitividade. E vai perder mais uma vez. É do apoio de vocês que a gente precisa. (...) Mas quem é que pode mexer nos minerais? Quem é que pode mexer na floresta, se os cadeados estão aí a nos amarrar? Se a gente tem aí o Ministério do Meio Ambiente, a Funai e o Ibama, parte do Judiciário brasileiro, notadamente os procuradores federais, que são useiros, vezeiros e ágeis em conceder liminares para impedir investimentos — protestou.