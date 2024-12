Ivete da Silveira comemora os 200 anos da imigração alemã no Brasil

A senadora Ivete da Silveira (MDB-SC) celebrou, em pronunciamento nesta segunda-feira (9), os 200 anos do início da imigração alemã no Brasil. A parlamentar destacou que, em 1824, grupos de imigrantes alemães chegavam ao país buscando melhores condições de vida e trabalho. Ivete ressaltou que Santa Catarina foi um dos grandes destinos dessa corrente migratória no Brasil.

— Ela veio junto com a ética do trabalho, a sociedade, a fé luterana, assim como o cooperativismo e o associativismo, características que continuam presentes na formação e fortalecimento da cultura e desenvolvimento de Santa Catarina, em especial da região de Joinville, cidade onde moro há quase 60 anos.

A parlamentar também destacou que a expansão da imigração alemã ocorreu junto com o crescimento da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB). Segundo Ivete, a igreja está presente atualmente em todos os estados do Brasil, com 1,7 mil comunidades e mais de 600 mil membros ativos.