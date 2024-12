Mecias de Jesus lamenta morte de seu segundo suplente

Morreu nessa terça-feira (3) o segundo suplente do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR), Afonso Valter Parente Pinto. Radialista, jornalista e empresário do ramo da comunicação, Parente tinha 53 anos de idade e estava internado em estado grave após sofrer um aneurisma cerebral.

Mecias publicou nota de pesar em suas redes sociais.

“Comunicador nato, ele [Afonso Parente] soube como ninguém defender as pautas em que acreditava, fazendo da comunicação um sacerdócio. Rogo que Deus te receba no melhor dos lugares e conforte os familiares e amigos”, diz o texto do senador.