Agência Senado vence prêmio de jornalismo sobre plantações florestais

AAgência Senadovenceu o 1º Prêmio Ibá de Jornalismo. Concorrendo com outras 60 reportagens, a matéria Afinal, o cultivo de eucalipto é mesmo prejudicial ao meio ambiente? ficou em primeiro lugar na categoria Reportagem Escrita.

A premiação é promovida pela Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), entidade que representa as empresas do setor de árvores plantadas, em parceria com a Embrapa Florestas. Reportagens publicadas pelos jornaisGazeta do PovoeO Estado de S. Pauloficaram respectivamente em segundo e terceiro lugar.

Escrita pelo jornalista Ricardo Westin, a reportagem daAgência Senadomostra que, em comparação com outras monoculturas, os cultivos comerciais de árvores como o eucalipto e o pínus produzem poucos impactos ambientais negativos e podem até mesmo ter efeitos positivos, desde que a técnica e o local sejam apropriados. Eles recuperam áreas degradadas de pastagem, capturam carbono da atmosfera e protegem a fauna do entorno.

A reportagem também alerta que, quando a técnica e o local são inadequados, os efeitos podem ser devastadores. Existe o risco de as plantações florestais corroerem o bioma nativo, prejudicarem a fauna e comprometerem a disponibilidade de água.

O tema esteve em debate no Senado. Depois de os senadores terem aprovado o projeto em 2022, os deputados confirmaram a decisão do Senado em maio deste ano e, em seguida, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que retirou os cultivos florestais da lista de atividades econômicas com potencial poluidor ( Lei 14.876 ).

Entre os produtos derivados das árvores comercialmente cultivadas, estão a celulose, o papel, as embalagens de papelão, os móveis de madeira, os pisos laminados e o carvão vegetal. Em termos financeiros, a celulose é o oitavo item mais importante da pauta de exportações do Brasil.