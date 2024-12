Comissão aprova nome de Pedro Gurgacz para BR-163, no Paraná

A Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) aprovou nesta terça-feira (3) proposta de lei que dá ao trecho da rodovia BR-163 ligando Cascavel a Capitão Leônidas Marques, no Paraná, o nome de Pedro Gurgacz, empresário e político de Cascavel. Originado na Câmara dos Deputados, o PL 1.738/2024 obteve voto pela aprovação do relator, senador Jorge Seif (PL-SC). Se não houver recurso para votação em Plenário, a matéria seguirá para sanção presidencial.

O relatório de Seif foi lido na reunião pela senadora Tereza Cristina (PP-MS). O propósito da matéria, diz o relator, é homenagear Pedro Gurgacz em razão de sua luta para atrair recursos federais e estaduais para a melhoria das estradas em Cascavel. Além disso, Seif aponta o “papel crucial do político na modernização da infraestrutura da cidade, promovendo projetos que melhoraram a qualidade de vida dos moradores e impulsionaram o crescimento econômico”.

Para o senador, a atuação de Gurgacz gerou investimentos e acelerou as obras de duplicação da BR-163, uma das principais vias para o escoamento da produção agrícola, principalmente de grãos, para exportação.

Pedro Gurgacz faleceu aos 73 anos em 1986.

São José do Rio Preto

Também aprovado pela CI nesta terça-feira, o PL 3.793/2021 denomina Silvio Andreoli o viaduto localizado na rodovia BR-153, no município de São José do Rio Preto, em São Paulo. A proposta da Câmara dos Deputados recebeu parecer favorável do relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM). O texto vai à sanção presidencial.

O relatório de Eduardo Braga também foi lido na reunião por Tereza Cristina. O projeto é uma homenagem a Silvio Andreoli, engenheiro civil que teve trajetória profissional e pessoal importante para o estado de São Paulo, principalmente para a região de São José do Rio Preto. O viaduto que levará seu nome está situado no km 65 da BR-153, na pista sul da Avenida Murchid Homsi, em São José do Rio Preto.

De acordo com o relator, a vida de Silvio Andreoli é marcada pela resiliência, dedicação ao serviço público e contribuições notáveis para a infraestrutura rodoviária brasileira, sendo a mais notável o projeto de duplicação da Via Expressa de São José do Rio Preto na década de 1970. Na época, a obra foi considerada uma das melhores em termos de engenharia mundial, com impacto significativo no desenvolvimento urbano e na melhoria da mobilidade na região.

Silvio Andreoli iniciou sua carreira profissional como engenheiro fiscal no Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo (DER-SP), em 1960. Em 1965, foi aprovado em concurso público e tornou-se servidor efetivo do órgão, ocupando, ao longo de quatro décadas, diversas posições de liderança.

Além da atuação no DER-SP, Eduardo Braga destaca que Silvio Andreoli desempenhou outros papéis importantes na comunidade, como agente consular da Itália em São José do Rio Preto, o que fortaleceu os laços culturais e econômicos entre Brasil e o país europeu.

Viaduto em São Paulo

Outro projeto aprovado pela CI nesta terça-feira dá o nome de Viaduto Soldado Constitucionalista Abílio Previdi a um viaduto localizado no Km 464,6 da BR-116, trecho conhecido como Rodovia Régis Bittencourt, no estado de São Paulo. O PL 6.156/2023 , da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável do senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) e segue para sanção presidencial.

Heinze afirmou que Abílio Previdi, nascido em 1910, no distrito de Pariquera-Açu, então pertencente a Jacupiranga (SP), desde jovem envolveu-se com o transporte da produção agrícola local, auxiliando no escoamento da produção para outros municípios e para o Porto de Santos. Segundo o relator, o homenageado participou da Revolução Constitucionalista, movimento que visava à restauração da Constituição e à retomada da legalidade democrática no Brasil, servindo como soldado constitucionalista responsável pelas operações logísticas do movimento.

Heinze complementou que, após o conflito, Abílio Previdi foi eleito vereador e exerceu o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Jacupiranga por duas gestões, sempre representando os interesses de Pariquera-Açu. Conhecido por seu senso de justiça, cultura e simpatia pessoal, dedicou-se intensamente às causas sociais e ao desenvolvimento da região.

“A trajetória de Abílio Previdi simboliza o espírito de luta e o compromisso com a democracia característicos dos participantes da Revolução Constitucionalista. Homenageá-lo é também manter viva a memória de um dos momentos mais significativos da história paulista e brasileira”, finaliza.