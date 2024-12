CAE autoriza empréstimo de US$ 70 milhões para saneamento no Amazonas

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (3) a mensagem (MSF) 57/2024 , que prevê um empréstimo de US$ 70 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) ao governo do Amazonas. A matéria recebeu relatório favorável do senador Omar Aziz (PSD-AM). O texto segue para o Plenário em regime de urgência.

De acordo com a proposição, os recursos devem ser aplicados no Programa de Saneamento Integrado (Prosai) de Parintins. A ação prevê uma série de medidas para melhorar as condições socioambientais e de infraestrutura urbana do município amazonense.

“O Prosai Parintins vai urbanizar uma área de risco de alagação na região conhecida como Lagoa da Francesa. O objetivo das intervenções é solucionar os problemas ambientais, urbanísticos e sociais do local e redondezas. As obras previstas são de drenagem, cobertura de água e de esgoto sanitário, mobilidade urbana, construção de unidades habitacionais e parques urbanos, entre outros equipamentos públicos, além de recuperação da cobertura vegetal de áreas degradadas”, justifica Aziz no relatório.