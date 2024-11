Trecho da BR-163, em São Paulo, homenageia delegado morto em serviço

O trecho da rodovia BR-153 entre os municípios de Icém e Nova Granada, no estado de São Paulo, agora denomina-se “Rodovia Doutor Luciano Heitor Beiguelman”. É o que determina a Lei 15.031, de 2024 , publicada noDiário Oficial da União nesta sexta-feira (22).

Luciano Heitor Beiguelman foi um delegado da Polícia Civil de São Paulo que morreu após uma troca de tiros com assaltantes na região do Itaim Bibi (Zona Sudoeste de São Paulo) em 1º de fevereiro de 2000, um mês antes de completar 32 anos de idade.

No Senado, o projeto com a homenagem ao delegado ( PL 6.495/2019 ) foi aprovado em caráter terminativo na Comissão de Infraestrutura (CI), em 8 de outubro, com parecer favorável do senador Marcos Rogério (PL-RO).

"É um tributo a todos os policiais que, como ele, sacrificaram suas vidas no cumprimento do dever. É uma forma de inspirar futuras gerações de policiais a seguir seu exemplo de coragem e dedicação", afirma o relatório.