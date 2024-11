Senado homenageia os 100 anos da União dos Escoteiros do Brasil

O Senado fará uma sessão especial na segunda-feira (25), a partir das 16h, para celebrar os 100 anos de criação da União dos Escoteiros do Brasil (UEB). O requerimento para a homenagem ( RQS 608/2024 ) foi apresentado por Flávio Arns (PSB-PR) e outros senadores.

“A UEB colabora com a educação de milhares de jovens e conta com o suporte de milhares de voluntários em todo o país, por meio da educação não formal. Atualmente a entidade congrega mais de 90 mil participantes em todos os estados brasileiros”, justificaram os parlamentares.

No requerimento, eles informam que a UEB é uma organização sem fins lucrativos, de caráter educacional, cultural, beneficente e filantrópico, que congrega os praticantes do escotismo no Brasil, sendo reconhecida oficialmente pela Organização Mundial do Movimento Escoteiro.

Os senadores acrescentam que o movimento escoteiro é fundamental para o desenvolvimento de jovens ao redor do mundo, promovendo valores como responsabilidade, cidadania, solidariedade e respeito ao meio ambiente.