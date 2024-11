Senado celebra 84 anos da ABNT na próxima quinta

O Senado vai celebrar, no próximo dia 28, às 9h, os 84 anos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) com uma sessão especial. Fundada como uma instituição privada e sem fins lucrativos, a ABNT é responsável por padronizar técnicas de produção no Brasil, abrangendo uma vasta gama de setores.

Embora frequentemente associada a trabalhos acadêmicos, a ABNT também também define normas e técnicas para produtos industriais e prestação de serviços, como a construção civil. A sessão foi proposta pelo senador Weverton (PDT-MA).

Ele destacou a importância das atividades da ABNT, como a elaboração de normas e a avaliação de conformidade, para o desenvolvimento tecnológico do país. Weverton ressaltou que as normas da ABNT facilitam a comunicação, protegem o consumidor e garantem a segurança de produtos e serviços.

“As normas elaboradas pela ABNT têm como objetivos principais facilitar a comunicação entre clientes e fornecedores, simplificar procedimentos, proteger o consumidor, garantir a segurança, economizar custos, eliminar barreiras comerciais, organizar o mercado, melhorar a qualidade de produtos e serviços, orientar concorrências públicas e aumentar a produtividade, todos essenciais para o avanço tecnológico e o bem-estar da sociedade brasileira”, justificou o senador em seu requerimento ( RQS 269/2024).