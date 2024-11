Sessão especial celebra Dia Mundial do Diabetes

Objetivo da sessão no Plenário do Senado é reforçar importância de políticas de prevenção e tratamento da doença - Foto: Roque de Sá/Agência Senado

O Senado faz uma sessão especial na segunda-feira (18), às 10h, para celebrar o Dia Mundial do Diabetes. O requerimento para a comemoração ( RQS 677/2024 ), apresentado pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO), foi aprovado no Plenário do Senado no dia 15 de outubro.

Kajuru, que é diabético, afirma que a sessão vai reforçar a importância das políticas de acesso à prevenção e ao tratamento do diabetes. Segundo o senador, pequenas alterações no estilo de vida, como atividades físicas e uma alimentação equilibrada, podem prevenir o diabetes tipo 2.

O Dia Mundial do Diabetes é comemorado nesta quinta, 14 de novembro, data inicialmente proposta pelo requerimento de Kajuru para a sessão especial. Porém, segundo a assessoria do senador, ele decidiu alterar o pedido devido à proximidade com o feriado da Proclamação da República (15 de novembro), o que poderia prejudicar a participação de convidados no evento.