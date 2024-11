Senado terá sessão especial pelo Dia do Perito Criminal

Comemorado em 4 de dezembro, o Dia do Perito Criminal será lembrado em sessão especial do Senado, em atendimento a requerimento aprovado em Plenário nesta terça-feira (12). A data da homenagem ainda será definida.

De autoria do senador Sergio Moro (União-PR) e subscrita por outros seis senadores, o requerimento da sessão ( RQS 689/2024 ) assinala a “função crucial” dos peritos criminais no sistema de Justiça, assegurando a imparcialidade e a objetividade necessárias para a confiabilidade do processo investigativo.

“A atuação dos peritos contribui para a prevenção de erros judiciais, fundamentando a responsabilização dos culpados e a proteção dos inocentes. A importância dos peritos criminais reside na aplicação de métodos científicos rigorosos, que não apenas elucidam casos, mas também promovem a justiça”, argumenta o parlamentar na justificativa do requerimento.