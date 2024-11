CDD fará audiência sobre apoio e rejeição da extrema-direita na América do Sul

Presidente da CDD, Eliziane Gama pretende avaliar os impactos da extrema-direita no Brasil, na Argentina e no Chile - Foto: Waldemir Barreto/Arquivo Agência Senado

Nesta terça-feira (12), a Comissão de Defesa da Democracia (CDD) aprovou o requerimento ( REQ 8/2024 - CDD ) para a realização de uma audiência pública com o objetivo de debater os impactos políticos da ascensão da extrema-direita no Brasil, Chile e Argentina. A proposta, apresentada pela presidente da comissão, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), prevê a realização do evento ainda em 2024, em formato híbrido, permitindo a participação tanto presencial quanto virtual de especialistas e representantes internacionais.

Entre os convidados sugeridos para o debate estão Talita Tanscheit, coautora do relatório "Apoio e Rejeição à Extrema-Direita"; Cristóbal Rovira Kaltwasser, especialista em política comparada e também coautor do relatório; Rogério Sottili, diretor-executivo do Instituto Vladimir Herzog; e Jan Souverein, representante da Fundação Friedrich Ebert Brasil (FES Brasil).

De acordo com o requerimento, a ascensão da extrema-direita tem sido uma preocupação global, afetando tanto democracias jovens quanto estabelecidas. Segundo a senadora, o debate busca analisar as características desses movimentos e suas implicações nas instituições democráticas desses três países latino-americanos. Para ela, a audiência pública também visa promover o intercâmbio de práticas e políticas que reforcem a proteção dos direitos humanos e das instituições democráticas na região.

“A audiência se insere em um esforço internacional contínuo de articulação contra movimentos antidemocráticos, impulsionado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investigou os eventos de 8 de janeiro de 2023 no Brasil”, afirmou Eliziane.

A proposta também menciona ações recentes de cooperação entre parlamentares brasileiros e estrangeiros, como as missões realizadas nos Estados Unidos e no Chile em 2024.

Vinícius Gonçalves, sob supervisão de Patrícia Oliveira