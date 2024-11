Criação de rota turística Grande Reserva Mata Atlântica vai à Câmara

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) aprovou nesta terça-feira (12) projeto que cria a Rota Turística Grande Reserva Mata Atlântica, abrangendo partes do Paraná, de Santa Catarina e de São Paulo. O PL 3.040/2024 , do senador Flávio Arns (PSB-PR), recebeu parecer favorável da relatora, senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO) e não houver recurso para votação em Plenário, seguirá para a Câmara dos Deputados.

A proposta cria a rota turística na Grande Reserva Mata Atlântica, maior trecho contínuo e conservado do bioma, com 2,7 milhões de hectares. A faixa abrange 63 municípios, incluindo as capitais Curitiba e São Paulo, que serão polos do percurso turístico em seus respectivos estados, junto com as cidades de Registro (SP) e Joinville (SC).

O objetivo do projeto é o fomento ao turismo nos municípios; o desenvolvimento econômico sustentável; a proteção da Mata Atlântica e a valorização da natureza, cultura e história regionais. Os atrativos turísticos na Grande Reserva Mata Atlântica receberão apoio dos programas oficiais do governo.

Quando apresentou a proposta, Arns apontou que apesar de ser uma região importante de preservação da biodiversidade, as cidades dessa faixa de conservação apresentam baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH).

Já a senadora professora Dorinha Seabra destacou que a iniciativa trará impacto para a preservação e a valorização dos patrimônios natural, cultural e histórico, de promover a expansão do turismo.

— A expansão do turismo tem o potencial de impulsionar o desenvolvimento econômico e social, estimulando novos negócios, gerando empregos e renda, e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida da população local.

A votação foi conduzida pelo presidente da CDR, senador Marcelo Castro (MDB-PI).