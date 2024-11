Avança criação de rota turística ligando Belém e Bragança

Segue para votação em Plenário o projeto de lei que cria a Rota Turística Histórica Belém-Bragança, no Pará. O texto, aprovado na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) nesta terça-feira (12), recebeu voto favorável do relator, senador Zequinha Marinho (Podemos-PA).

Da Câmara dos Deputados, o PL 394/2020 cria a rota que interligará a capital do Pará ao município de Bragança, passando por Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Izabel do Pará, Castanhal, São Francisco do Pará, Igarapé-Açu, Nova Timboteua, Peixe-Boi, Capanema e Tracuateua, abrangendo atividades de turismo urbano e rural.

De acordo com Zequinha Marinho, a rota prevista resgatará o percurso histórico da Estrada de Ferro Belém-Bragança, que foi importante na integração regional e no desenvolvimento da região no começo do século XX.

— Ao revitalizar esse trajeto, a proposta fomenta o turismo urbano e rural, criando oportunidades de geração de renda para as comunidades locais, além de promover a valorização do patrimônio cultural e natural da região.

Zequinha Marinho ainda destacou que a diversidade de atrativos ao longo da rota é um dos grandes diferenciais e turista poderá desfrutar das manifestações culturais e históricas de Belém, quanto as características rurais e naturais dos municípios ao longo do percurso. A iniciativa, segundo o senador, vai fortalecer a identidade regional, com a promoção de tradições e eventos locais, a preservação do meio ambiente e o incentivo à sustentabilidade.

— Esse mosaico de paisagens e experiências possibilita a promoção de diferentes modalidades de turismo, como o ecoturismo, o turismo de aventura, o turismo cultural e o turismo gastronômico, todos com potencial para atrair visitantes de diversas regiões do Brasil e do exterior. Além disso, a implementação dessa rota turística, potencialmente, impulsionará a infraestrutura local, ao fomentar investimentos em transportes, hospedagem e serviços turísticos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população residente.

A CDR é presidida pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI).