Senado vai comemorar Outubro Rosa em sessão especial

Os senadores aprovaram, nesta terça-feira (8), requerimento para realização de sessão especial para celebrar o Outubro Rosa. A sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa (SGM) do Senado.

O requerimento ( RQS 678/2024 ) foi apresentado pela senadora Leila Barros (PDT-DF), com apoio de outros 22 senadores e senadoras. Outubro já é tradicionalmente conhecido como o mês de conscientização sobre o câncer de mama.

De acordo com o requerimento aprovado, o Outubro Rosa é uma campanha global de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, que, segundo o Instituto Nacional de Câncer, é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil.

“A proposta de realizar uma sessão especial visa não apenas reforçar a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce, que pode elevar em mais de 90% as chances de cura, mas também fortalecer as políticas públicas de prevenção, tratamento e apoio às mulheres que enfrentam essa grave enfermidade”, afirma Leila.

O requerimento também informa que cerca de 70 mil novos casos de câncerde mama ocorrem anualmente no Brasil.

“O Outubro Rosa não é apenas uma campanha de prevenção, mas um movimento de empoderamento feminino, que incentiva a autopercepção, o autocuidado e a superação de barreiras culturais que ainda inibem muitas mulheres de buscarem o diagnóstico precoce”, acrescenta Leila.