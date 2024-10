Chico Rodrigues defende cessar-fogo imediato no Oriente Médio

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (8), abordou os conflitos no Oriente Médio. Ele destacou a escalada da violência entre Israel e o grupo Hamas, que já resultou em milhares de mortos e feridos. O parlamentar fez um apelo por um cessar-fogo imediato e pediu que potências mundiais adotem uma postura neutra para buscar a paz.

— A diplomacia deve se concentrar na busca por uma solução pacífica, que preserve vidas e respeite a integridade e as necessidades de todas as nações envolvidas, restaurando a estabilidade. Esse esforço deve ser conduzido com imparcialidade, com foco exclusivo na busca pela paz e pela defesa dos direitos humanos, sem se envolver em disputas ideológicas ou geopolíticas que há anos alimentam esse ciclo destrutivo de violência. Devemos reconhecer que qualquer discurso ou ação que se desvie desse caminho só servirá para exacerbar as tensões — disse.

Além das perdas humanas, o senador ressaltou a destruição de cidades e a crise humanitária que atinge milhões de pessoas, principalmente em Gaza, onde estima-se que 80% das edificações foram destruídas. O parlamentar lembrou que milhões de pessoas estão sem acesso a moradia, alimentos e serviços básicos. A crise afeta a agricultura, com grande parte das terras cultiváveis devastadas pelo conflito. Ele mencionou o impacto para os brasileiros que vivem nas regiões afetadas.

— Desde o início do conflito em Gaza, o Brasil deu início à maior operação de repatriação de brasileiros, somando mais de 1,5 mil repatriados em 2023. No Líbano, cerca de 3 mil brasileiros já pediram repatriação, dos quais 229 chegaram ao Brasil nesta semana, e hoje mais quase 500 repatriados — salientou.

O senador enfatizou que o conflito, agora espalhado por várias frentes de combate, já está causando sérios danos para a economia mundial. Ele citou o aumento no preço do petróleo, que afeta diretamente o custo de vida em vários países. E lembrou que a escalada do conflito indica riscos para a segurança global.

Chico Rodrigues encerrou seu discurso parabenizando os prefeitos eleitos no estado de Roraima e destacou a reeleição do prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique.