Marcelo Castro questiona juros de bancos públicos e anuncia voto contra Galípolo

O senador Marcelo Castro (MDB-PI) criticou as taxas de serviço e os juros praticados pelos bancos públicos como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Ele disse que já questionou a situação junto a vários diretores do Banco Central que vieram ao Senado e nenhum deles foi capaz de dar uma explicação satisfatória. O senador também disse que há estudos que mostram que, mesmo que um banco não faça empréstimo algum, já teria lucro só com as taxas.

Marcelo Castro também registrou que recebeu em seu gabinete, tempos atrás, a visita de Gabriel Galípolo, indicado para a presidência do Banco Central. O senador relatou que fez as mesmas perguntas a Galípolo, mas as respostas também não foram satisfatórias. Por isso, o senador anunciou voto contrário à indicação de Galípolo. Para o senador, o Banco Central parece ter uma filosofia que busca favorecer os banqueiros em detrimento da sociedade brasileira.

— O que nós podemos esperar? É que o Banco Central continue a ser como vem sendo há décadas, agindo em detrimento da sociedade brasileira. Votei contra esse, votei contra o do passado e votarei contra o do futuro, não quero saber quem é. Tenho o compromisso comigo mesmo de votar contra qualquer diretor enquanto ele não corrigir esses dois problemas graves: as taxas e os juros — declarou o senador, ao discursar no Plenário nesta terça-feira (8).