Vai a sanção nome de Rodovia Dr. Luciano Heitor Beiguelman a trecho de BR-153

A Comissão de Infraestrutura (CI) aprovou nesta terça-feira (8), em decisão final, projeto que denomina “Rodovia Doutor Luciano Heitor Beiguelman” o trecho da rodovia BR-153 entre os municípios de Icém e Nova Granada, no estado de São Paulo. Caso não haja recurso para votação em Plenário, o texto segue agora para sanção.

O PL 6.495/2019 , da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável do senador Marcos Rogério (PL-RO) e foi apresentado pelo senador Castellar Neto (PP-MG).

Luciano Heitor Beiguelman foi um delegado da polícia civil de São Paulo que morreu após uma troca de tiros com assaltantes na região do Itaim Bibi (Zona Sudoeste de São Paulo) em 1º de fevereiro de 2000, um mês antes de completar 32 anos de idade.

Marcos Rogério considerou em seu voto que a homenagem a Beiguelman é uma forma de manter viva a lembrança de seu heroísmo.

— É um tributo a todos os policiais que, como ele, sacrificaram suas vidas no cumprimento do dever. É uma forma de inspirar futuras gerações de policiais a seguir seu exemplo de coragem e dedicação", afirma o relatório.

Para Marcos Rogério, a iniciativa também sensibiliza a sociedade sobre a importância do trabalho policial e sobre a necessidade de apoio e reconhecimento para esses profissionais.

Audiência pública

Os senadores aprovaram ainda requerimento do presidente da comissão, senador Confúcio Moura (MDB-RO), para a realização de audiência pública sobre o Marco Regulatório da Mineração no Brasil. Entre os participantes sugeridos para o debate, estão representantes dos Ministérios de Minas e Energia e do Meio Ambiente e da Agência Nacional de Mineração. Também estão na lista de convidados o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), Raul Jungmann, e o fundador da União dos Garimpeiros do Brasil, Vilelús Inácio. A data da audiência ainda não foi divulgada.