Nome de Rodovia Governador Benedito Valadares a trecho de BR vai a sanção

A Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) aprovou nesta terça-feira (8), em decisão final, projeto que denomina Rodovia Governador Benedito Valadares o trecho da rodovia BR-262 entre o entroncamento com a BR-381 e o entroncamento com a BR-494, no município de Betim (MG). Valadares foi um político mineiro que ganhou destaque como interventor de Minas no governo de Getúlio Vargas e senador. Caso não haja recurso para votação em Plenário, a matéria seguirá para sanção presidencial.

O PL 6.201/2023 , da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), que foi lido pelo senador Castellar Neto (PP-MG). Caso não haja recurso para votação em Plenário, a matéria seguirá para sanção presidencial.

Benedito Valadares Ribeiro nasceu em 1892 em Pará de Minas, onde iniciou sua carreira política como vereador e prefeito. Em 1933, foi nomeado interventor do estado de Minas Gerais por Getúlio Vargas. Em 1935, foi eleito governador de Minas Gerais, cargo que ocupou até 1937, quando foi nomeado novamente interventor por Getúlio e permaneceu até 1945. Também foi senador entre 1955 e 1971.

Alessandro Vieira lembrou em seu parecer que, durante o governo de Valadares em Minas Gerais, ocorreu a construção do Complexo Arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte, e da Cidade Industrial, em Contagem, que foi o primeiro distrito industrial implantado no país. “A relevância de sua atuação na vida pública brasileira, sua presença como referência no imaginário mineiro e nacional, bem como a vasta contribuição de seus feitos para o Brasil e para o estado de Minas Gerais tornam justa, merecida e oportuna a homenagem”, afirma o relator em seu voto.