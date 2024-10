Projeção de imagens no Senado marca Outubro Rosa

Imagens sobre prevenção do câncer de mama e de colo de útero foram projetadas no edifício do Congresso Nacional - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado

O Congresso recebe, na noite desta terça-feira (1º), uma projeção com fotos de mulheres e frases sobre prevenção ao câncer de mama para marcar o Outubro Rosa. A iniciativa do Senado neste mês pretende conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo do útero.

O câncer de mama é o tipo mais comum em mulheres em todo o mundo. No Brasil, a campanha abarca também o câncer de colo uterino, terceiro tipo mais incidente na população feminina do país, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

— Já é uma tradição no Senado a série de ações que envolvem tanto o público interno como o público externo em prol da troca de informações, da prevenção e de todas as ações de acolhimento para as pessoas vítimas de câncer de mama. Mais uma vez, o Senado Federal cumpre a sua tradição de buscar qualidade de vida, esclarecimento, informação em relação àqueles aspectos importantes para todos e para todas — afirmou Ilana Trombka, diretora-geral do Senado.

Informe-se para se cuidar

Para a campanha deste ano, o Inca preparou um folheto com orientações atualizadas sobre o câncer de mama e outro sobre o câncer de colo uterino . O material indica a amamentação como fator de proteção contra o câncer de mama assim como a vacina do HPV, especialmente antes do início da vida sexual, como meio de prevenir o câncer de colo uterino.

O Ministério da Saúde e o Inca indicam que o diagnóstico precoce é feito por meio dos exames periódicos de mamografia, para o câncer de mama, e de papanicolau, para o câncer de colo de útero. A Lei 11.664, de 2008, dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção e o tratamento desses cânceres no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

A descoberta do câncer na fase inicial permite um tratamento menos agressivo e aumenta as chances de sobrevivência. Hábitos saudáveis, como boa alimentação, prática regular de exercícios físicos e abstenção do fumo são outros hábitos que podem ajudar na prevenção de doenças, inclusive do câncer.