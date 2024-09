Exposição sobre os 200 anos do Senado integra a Primavera dos Museus

A exposição Senado 200 Anos - Conectando Passado e Futuro , no Salão Negro do Congresso Nacional, integra a 18ª Primavera dos Museus , promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) de segunda (23) a domingo (29).

O evento reúne 900 instituições e prevê a realização de 2.334 atividades em museus de todo o Brasil, entre exposições, palestras, visitas guiadas e oficinas. A edição deste ano tem como tema “Museus, acessibilidade e inclusão”. A intenção é promover a discussão e a democratizar os museus, especialmente para tornar os espaços mais acessíveis a diferentes públicos, tanto em termos físicos quanto sociais e culturais.

A Primavera dos Museus é uma oportunidade para os museus se conectarem com a comunidade local, aumentando sua visibilidade e reforçando seu papel como centros de preservação e disseminação do conhecimento. O evento promove a democratização do acesso à cultura, a valorização do patrimônio histórico e o estímulo à educação e à reflexão sobre temas culturais importantes.

Esta não é a primeira vez que o Senado participa da Primavera dos Museus. Na edição de 2021, a Casa produziu um seminário com o tema "Perdas e Recomeços".

— Sempre buscamos aproveitar uma exposição ou atividade em destaque para integrar a programação da Primavera dos Museus, que é uma ocasião importante para divulgarmos o nosso museu — disse a coordenadora do Museu do Senado (Comus), Maria Cristina Monteiro.

Ela destacou também a importância histórica da exposição sobre os 200 anos da Casa e elogiou o diferencial de inovação e acessibilidade da mostra.

— Esta exposição é bem imagética e interativa, conta com informações em braile e libras no único vídeo com áudio, o que foi bem satisfatório para nós, pois se encaixou dentro do tema de acessibilidade e inclusão desta edição da Primavera dos Museus.