CAE analisa impacto da reforma tributária sobre Zona Franca de Manaus

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) analisa na próxima terça-feira (1º) o impacto da reforma tributária sobre a Zona Franca de Manaus, as Áreas de Livre Comércio e o Simples Nacional. A audiência pública, marcada para as 9h, faz parte de um ciclo de debates sobre o projeto de lei complementar (PLP) 68/2024, que regulamenta as mudanças nas regras para a cobrança de impostos sobre o consumo.

O PLP 68/2024, do Poder Executivo, regula a Emenda Constitucional 132 , da reforma tributária. Foi aprovado pela Câmara dos Deputados em julho e aguarda designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Ainda assim, já tranca a pauta do Plenário , pois tramita em regime de urgência. A matéria não passará pela CAE, mas o presidente do colegiado, senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), criou um grupo de trabalho para debater o projeto. O grupo é coordenado pelo senador Izalci Lucas (PL-DF).

O PLP 68/2024 mantém os regimes especiais de incentivo para a Zona Franca e para as Áreas de Livre Comércio. Em Manaus, os empreendimentos poderão importar bem material com suspensão de Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS).

Nas Áreas de Livre Comércio, os benefícios serão mantidos até 31 de dezembro de 2050. No caso do Simples Nacional, o texto faz mudanças de caráter regulatório e fiscalizatório. O projeto impede, por exemplo, que a empresa optante tenha filial, sucursal, agência ou representação no exterior.

Devem participar da audiência pública os seguintes convidados:

João Bosco Gomes Saraiva, superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa);

Ivone Assako Murayama, auditora da Secretaria da Fazenda do Amazonas;

Tatiana Lacerda Prazeres, secretária de Comércio Exterior;

José Jorge do Nascimento Júnior, presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros);

Heleno Torres, professor de Direito Financeiro da Universidade de São Paulo (USP);

Décio Lima, presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae);

Carla Pinheiro, vice-presidente de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos;

José Clovis Cabrera, representante da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB);

Thomaz Afonso Queiros Nogueira, consultor tributário;

Mário Sérgio Carraro Telles, superintendente de Economia da Confederação Nacional da Indústria (CNI);

Roni Peterson Brito, auditor da Receita Federal

Fellipe Matos Guerra, representante do Conselho Federal de Contabilidade (CFC); e

Sarina Sasaki Manata, assessora Jurídica da Federação do Comércio (Fecomercio) de São Paulo.

Com informações da Agência Câmara