Sancionada lei que cria Semana Cultural Interescolar na educação básica

Cidades - Há 6 dias Esposa do prefeito Arismar Araújo e secretária de Ação Social é envolvida em novas denúncias de assédio no trabalho Vinte servidores municipais pediram afastamento nos últimos meses após pressões sofridas no ambiente de trabalho. Denúncias envolvem o nome da secretária Cintia Araújo, mulher do prefeito de Pimenta Bueno