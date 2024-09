Lei dá a Cruzeiro do Oeste título de Vale Nacional dos Dinossauros

A cidade de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, passou a ser oficialmente reconhecida como Vale Nacional dos Dinossauros. A Lei 14.985, de 2024 , que concede o título ao município, foi publicada nesta quarta-feira (25) noDiário Oficial da União(DOU).

Com 23,8 mil habitantes, Cruzeiro do Oeste, no noroeste do estado, é um destacado centro de investigações paleontológicas desde a descoberta de fósseis de pterossauros e dinossauros na região, que passou a ser reconhecida no meio científico global e atrai pesquisadores de diversos países.

A primeira espécie identificada, em 2014, foi a Caiuajara dobruskii, pterossauro de pequeno porte (com envergadura de 65 centímetros a 2,3 metros) que viveu durante o período Cretáceo, entre 90 milhões e 70 milhões de anos atrás. Desde então, pelo menos outras duas espécies dos répteis voadores foram registradas pelos cientistas na região, conhecida como "Cemitério de Pterossauros". Também foi encontrado em Cruzeiro do Oeste o primeiro dinossauro identificado no estado — oVespersaurus paranaensis,um predador bípede de pequeno porte que viveu há cerca de 90 milhões de anos. Em 2021, a Universidade do Contestado anunciou a descoberta, no município paranaense, de outra espécie de dinossauro bípede, batizada de Berthasaura leopoldinae.

O local em que os fósseis foram encontrados atualmente é um sítio arqueológico sob a coordenação de Museu Paleontológico da cidade, inaugurado em 2019. Os primeiros materiais foram localizados na região nos anos 1970, mas só começaram ser estudados a partir de 2011. E apenas uma pequena parte do sítio arqueológico foi escavada até agora, o que indica que outras descobertas devem surgir.

Estímulo à pesquisa

A lei que concede o título de Vale dos Dinossauros ao município é originada de um projeto apresentado na Câmara dos Deputados ( PL 4.240/2021 ). No Senado, o texto recebeu parecer favorável do senador Flávio Arns (PSB-PR) na Comissão de Educação e Cultura (CE), em agosto deste ano.

Para Arns, o título é um "justo reconhecimento" que vai estimular ainda mais o turismo e a pesquisa científica na região. Além disso, afirmou, fortalece a importância da cidade no cenário paleontológico mundial, destacando “seu inestimável patrimônio fossilífero”. O senador relatou ainda que, com as descobertas dos fósseis, o museu tem recebido um número crescente de visitantes.