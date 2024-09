Abertura da 5ª Semana Nacional dos Técnicos Industriais será no Plenário

O Senado fará uma sessão especial na segunda-feira (23), às 10h, em homenagem aos técnicos industriais. Proposta pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a sessão plenária marca a abertura oficial da 5ª Semana Nacional dos Técnicos Industriais.

No pedido para realizar a sessão, Pacheco destaca que a Semana dos Técnicos Industriais tem como principal objetivo reconhecer e valorizar o papel fundamental que os profissionais de nível técnico desempenham no desenvolvimento econômico e tecnológico do Brasil.

“A organização da 5ª Semana dos Técnicos Industriais pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) não é apenas uma celebração, mas também uma oportunidade para a troca de conhecimentos, a atualização profissional e o fortalecimento das práticas de ensino técnico em todo o país. A sessão busca homenagear estes profissionais e fortalecer a consciência sobre a importância da educação técnica como uma via crucial para o avanço tecnológico e a inovação”, aponta o presidente do Senado.

Dia Nacional dos Técnicos Industriais

A Lei 11.940 de 2009 estabeleceu 23 de setembro como o Dia Nacional dos Profissionais de Nível Técnico. A data tem servido como um marco para reflexões e celebrações relativas às contribuições significativas destes profissionais em diversos setores industriais.