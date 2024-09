Izalci critica suposta fala de Lula sobre bombeiros do DF

O senador Izalci Lucas (PL-DF), em pronunciamento na quarta-feira (18), criticou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por tentar “transferir a responsabilidade” pelos incêndios que atingem áreas como a Floresta Nacional e o Parque Nacional de Brasília culpando o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Ao sobrevoar a área no domingo (15), o presidente Lula teria afirmado que parecia que os bombeiros “não queriam apagar o fogo”. Para o senador, a declaração é “injusta e covarde”, pois atinge uma instituição que, segundo ele, trabalha com recursos limitados e está na linha de frente do combate aos incêndios.

— Será que Lula se esqueceu de que a Floresta Nacional e o Parque Nacional de Brasília são de responsabilidade do Instituto Chico Mendes (ICMBio)? Lula mostra, mais uma vez, um total desconhecimento da estrutura do seu próprio governo, do trabalho dos bombeiros militares de Brasília e do próprio ICMBio, que está com o seu quadro de agentes ambientais defasado, assim como também o nosso Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que trabalha com a metade do contingente que deveria ter em 2009. Senhor Lula, o senhor e seu governo têm a obrigação de pedir desculpa aos nossos bombeiros do DF e ao povo brasileiro — disse.

O senador criticou o governo pela “omissão” e “inércia” diante das queimadas e desastres ambientais que afetam o Brasil. Segundo o parlamentar, o país enfrenta uma crise ambiental de proporções históricas, agravada pela incompetência institucional e pela falta de coordenação entre as esferas de governo.

— Queimadas não são apenas eventos ambientais; são catástrofes humanas. Queimadas massivas, uma seca histórica e a total inépcia do governo foram o pano de fundo desse desastre anunciado. A tragédia não é apenas ambiental; é social, econômica e moral. Mas a grande ironia é que tudo isso era evitável e foi amplamente previsto: documentos técnicos, avisos de especialistas, ações judiciais, todos apontavam para o desastre iminente. A fumaça que cobre o Brasil não é apenas um símbolo de destruição ambiental; é um sintoma de uma falência total de gestão pública — declarou.