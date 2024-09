Pacheco parabeniza Sindicato dos Engenheiros de SP, criado há 90 anos

Na sessão desta quarta, Pacheco destacou papel do sindicato no avanço tecnológico de São Paulo e do Brasil - Foto: Pedro França/Agência Senado

O Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo (Seesp), que completará 90 anos no dia 21 de setembro, foi homenageado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na sessão deliberativa desta quarta-feira (18). Para Pacheco, ao longo dessas nove décadas, o sindicato tem desempenhado um papel fundamental não só na luta pelos direitos e pela valorização profissional dos engenheiros, mas também pelo desenvolvimento do país.

— Desde 1934, o sindicato tem sido uma voz ativa e influente contribuindo para o crescimento e o avanço tecnológico de São Paulo e do Brasil. Mais do que uma categoria profissional, a instituição representa o progresso e a inovação que os engenheiros trazem para toda a sociedade brasileira — disse Pacheco.

Para o presidente do Senado, a história do Seesp se confunde com a própria história da engenharia nacional, marcada por grandes obras e conquistas que transformaram o Brasil. Na visão de Pacheco, a engenharia é a força motriz por trás da infraestrutura, das cidades e da economia. Por esse motivo, disse, é preciso falar sobre o trabalho desses profissionais e sobre o histórico de luta e de realizações do sindicato.